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Galatasaray'ın eski yıldızını yeniden Alsancak Stadı'nda görenler şaşırdı

Sarı-Kırmızılıların efsane oyuncusu Sneijder yıllar sonra yeniden Galatasaray formasını giydi.

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 16:52
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Sneijder yıllar sonra yeniden Galatasaray formasını giyerken aşırı kiloları dikkat çekti

Galatasaray'ın eski yıldızını yeniden Alsancak Stadı'nda görenler şaşırdı
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Galatasaray'ın eski yıldızlarından Wesley Sneijder, Manisa'ya geldi.Sneijder, Saruhanlı Belediyesi'ni ziyaret ederken, belediyeden yapılan açıklamada;
"Real Madrid, Ajax ve Galatasaray gibi dünyanın en büyük takımlarında forma giyen Hollandalı eski futbolcu Wesley Sneijder, Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin'i makamında ziyaret etti.


Türkiye'ye gelen Wesley Sneijder, Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin'i ziyaret etti.
Belediye personelinin de büyük ilgi gösterdiği eski yıldız futbolcu, Başkan Bilgin'e forma hediye etti. Başkan Bilgin de yıldız futbolcuya içinde yöresel ürünlerin yer aldığı sepet hediye etti.
Bilgin, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, dünya çapında ünlenmiş büyük bir futbolcuyu Saruhanlı'da misafir etmekten büyük onur duyduklarını ifade ederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
UEFA tarafından, 2009-2010 sezonunun en iyi orta saha oyuncusu seçilen Sneijder, 2010'da FIFA tarafından en iyi üç orta saha oyuncusundan biri olarak ilan edilmişti." ifadeleri kullanıldı.

Sneijder daha sonra Alsancak Stadı'nda Sarı - Kırmızılı forma ile yeşil sahada görüntülendi.

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