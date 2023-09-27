Soba borcunu ödemek için su satarak para biriktiren yaşlı amcayla iş insanının duygulandıran sohbeti. Yaşasın güzel insanlar

Editör: Özlem KIRAL

TEM Otoyolunun kenarında su satan yaşlı bir amcanın yürekleri ısıtan anları sosyal medyada gündem oldu.

Bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntüler yaşlı amcanın sevinci görülmeye değerdi.

Sürücü ile sohbet etmeye başlayan bastonlu amca, ilk olarak arabayı çok beğendiğini dile getirdi.

"Oğlum araban var ya Cumhurbaşkanı arabası gibi" dedi.

Soba aldığını ve 1000 lira borcu kaldığını anlatan amca şoförün bütün suları alması üzerine sevinçten çılgına döndü.

Sürücünün soba borcu kadar olan 1000 lirayı kendisine verdiğini gören yaşlı amca sevinçten adeta dans etti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri izleyenler "iyi insanlar hala var" ve "iyi insanlar iyi ki var" yorumunu yaptı.