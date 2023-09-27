İlkokul 3'e giden bu çocuğu hiç unutamayacaksınız. Bu çocuklara bunları dedirttiniz ya gün yüzü görmeyin

Editör: Çağlar Bülent SANSAR

Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı artık çocukların bile gündem konusu haline geldi.

Öyle ki, mikrofon uzatılan çocuklar bile artık ekonomik koşullarının ne durumda olduğunu anlatabiliyor ve bunu yaparken izleyen herkesin bu sözlerden ders çıkarması gerekiyor.

Gıdadan, ulaşıma, kıyafetten, kozmetiğe kadar her şeye her geçen gün zam gelmeye devam ediyor.

Vatandaşlar ay sonunu nasıl getireceğiz diye ince ince hesaplamalar yaparken zamlar üst üste gelmeye devam ediyor. Bunun sonucunda vatandaşlar, isyan etme noktasına geldi.

Bu sefer sokak röportajında bir ilkokul öğrencisi isyan etti.

Küçücük çocuk hayat pahalılığı eleştirirken “Çocuklar bile artık oy vermek istiyor. Çünkü Türkiye’nin kaderini değiştirmek istiyor” dedi.

Sokak Kedisi adlı Youtube kanalına konuşan öğrenci, “Üçüncü sınıfa gidiyorum, daha birinci sınıftan beri siyaset konuşuyoruz. Bütün sınıflarda siyaset konuşuluyor artık. Biri dur demeli, artık her şey çok pahalı” dedi.

Kantinindeki ve yemekhanedeki fiyatlardan yakınan küçük çocuk artık harçlık almadığını, beslenmesini evden götürdüğünü söyledi.

Bu anlar sosyal medyada gündem oldu.