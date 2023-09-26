Ekonomi çok güzel diyen ablayı bir genç tuş etti. Genç cüzdanını açtı gösterdi kadın utanmadı bile

Sokak röportajında muhabirin "Türkiye’nin ekonomisi nasıl" sorusuna bir kadın "çok iyi, herkesin cebinde parası var" dedi. Bu kadına genç bir vatandaş cüzdanını gösterip "Hani bak abla, var mı" diyerek tepki gösterdi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ekonomi çok güzel diyen ablayı bir genç tuş etti. Genç cüzdanını açtı gösterdi kadın utanmadı bile

Editör: Özlem KIRAL

Sokak röportajları halkın nabzını tutmaya devam ediyor.

Yine kameraya ilginç bir "ekonomi röportajı" yansıdı.

Vatandaşların ekonomiye dair konuştuğu röportajda, Ekran Haber isimli Youtube kanalına konuşan vatandaşın ekonomi yorumuna gençten ilginç tepki geldi.

Muhabirin "Türkiye'nin ekonomisi nasıl?" sorusuna bir kadın vatandaş "Çok iyi, valla herkesin cebinde parası var. Hadi şöyle bakar mısınız? Cebinde parası olmayan var mı?" diye sordu.

Ardından olay yerinde bulunan bir genç, vatandaşa "Hani bak abla, var mı? Hani noldu" diyerek içi boş olan cüzdanını gösterdi.

Muhabirin kadın vatandaşa "Geçinebiliyor musunuz" sorusu üzerine ise "Tabi ki geçiniyoruz, herkes geçiniyor" yanıtını verdi.

Genç ise "ben 9 yaşından beri çalışıyorum, 11 bin 402 lira maaş alıyorum. Yok ben geçinemiyorum" yanıtını verdi.

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