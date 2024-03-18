Sobadan çıkan yangında 77 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Karaman’da merkeze bağlı Başkışla köyünde meydana gelen yangında, 77 yaşındaki Mustafa Karabacak’ın kendi başına kaldığı müstakil evde sobadan yangın çıktı. Evden çıkan dumanları fark eden komşular, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi, daha sonra ise yaşlı adamın yardımına koştu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaşlı adamı kurtarabilmek için eve giren komşuları, 77 yaşındaki adamı bilinci kapalı bir halde buldu ve dışarıya çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adam yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi. Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından, yaşlı adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

PENCERENİN ÖNÜNDE YATIYORDU

Yangını fark edip yaşlı adamın yardımına koşan komşusu Emin Atik, “Çatının altından dumanların yükseldiğini gördüm. Akşamda oğluyla görüşmüştüm babasının evde olduğundan haberim vardı. Yardıma koşarak pencereyi açtığımda sobadan alevler yükseliyordu, kendisi de pencerenin önünde yatıyordu. Bunun üzerine hemen 112 Çağrı Merkezini arayarak haber verdim. Muhtar geldikten sonra birlikte yaşlı adamı dışarıya çıkardık“ ifadelerini kullandı.