Soda ve maden suyu aynı mıdır? Soda ve maden suyu arasındaki fark nedir?

Asitli içeceklere nazaran daha sağlıklı kabul edilen maden suyu ve sodalar günlük hayatta sıklıkla karıştırılıyor. Genelde mideyi rahatlatmak amacıyla tercih edilen soda ve maden suyunun pek çok farkı bulunmaktadır. Peki, soda ve maden suyu arasındaki fark nedir? Soda ve maden suyu aynı mıdır?

Soda ve maden suyu aynı mıdır? Soda ve maden suyu arasındaki fark nedir?

Genellikle soda ve madensuyunun aynı olduğunu düşünen ve karıştıran çoktur. İkisi arasındaki farkı anlamak için en başta soda ve madensuyunun etiketleri kontrol edilmelidir. Aynı gibi düşünülse de soda ve madensuyunun içerikleri farklıdır. Peki, soda ve maden suyu arasındaki fark nedir? Soda ve maden suyu aynı mıdır?

SODA VE MADEN SUYU ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Soda, içme suyuna karbondioksit gazı eklenmesi sonucunda elde edilir. Sodanın içerisindeki köpükler de karbondioksit sayesinde oluşur.

Maden suyu ise yeraltı kaynaklarından elde edilen doğal ve faydalı bir sudur. Yer aldığı kaynağın özelliklerini içerir. Maden suyunun içerisinde; demir, potasyum, magnezyum, bikarbonat ve silikat gibi mineraller yer alır.

Soda ve maden suyu arasındaki farkı anlamanın en kolay yolu, içecek şişesinin üzerinde yer alan etiketi okuyup incelemektir.

Her iki içeceğin de mideyi rahatlatma etkisi vardır ancak maden suyu mideyi rahatlatmadan önce fayda sağlar adeta mineral deposudur.

Soda ise içerisinde maden suyu gibi mineraller barındırmaz. Soda, normal içme suyunun içerisine CO2 eklenerek elde edilen bir içecektir.

MADEN SUYU NEDİR?

Maden suyu, içerik açısından çok zengindir ve bağırsakların rahatlamasına yardımcı olur. Böbrek fonksiyonlarının dengelemeye destek olur.

Maden suyu; cildin ihtiyaç duyduğu minerali, suyu karşılayarak cildin canlı ve gergin olmasını sağlar.

Spor yaptıktan sonra kaybedilen mineral ve tuzun geri alınması için maden suyu tüketmek yardımcı olabilir. Ayrıca egzersizden sonra maden suyu içmek, tok tutarak zayıflamayı sağlayabilir.

Sağlık açısından çok faydalı olan maden suyu, yiyeceklerden alınan minerallerin emilimini kolaylaştırır.

Maden suyunun içerisindeki karbondioksit gazı, içeceğin içerisinde mikroorganizma oluşmasını önler.

Maden suyunun kalori değeri yoktur. Vücuttaki sıvı elektrolit dengesini sağlar.

Sodanın içerisinde yüksek oranda bulunan bikarbonat, midenin asit dengesini bozarak sindirimi geciktirir.

Ülser ve gastrit rahatsızlığı olan kişilerin maden suyu tüketmesi, pepsin isimli mide asidini aşırı düzeyde artmasını önler. Böylece maden suyu, ülserin olumsuz etkilerini hafifletmeye yardımcı olabilir.

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