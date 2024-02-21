Şahan Gökbakar'dan Atatürk'e hakaret ve beddua yağdıran Şevki Yılmaz'a tokat gibi yanıt

Mehmet Akif Erdem
Şahan Gökbakar'dan Atatürk'e hakaret ve beddua yağdıran Şevki Yılmaz'a tokat gibi yanıt
II. Abdülhamid'in torunu Berna Sultan Osmanoğlu'nun düğününde eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz’ın Atatürk’e hakaret edip beddualar ettiği video sosyal medyada tepki toplamaya devam ederken ünlü komedyen Şahan Gökbakar da Yılmaz'a tepki göstererek "Haddinizi Bilin" dedi.

II. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu olan Orhan Osmanoğlu’nun kızı Berna Sultan Osmanoğlu ve Yiğit Onur Kaya'nın İstanbul Beykoz'da gerçekleşen düğününde yaşananlar sosyal medyada gündem oldu.

Çiftin nikah şahitlerinden biri olan eski Refah Partisi Milletvekili ve Yeni Akit yazarı Şevki Yılmaz'dı. Yılmaz törende "Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum" demişti.

Şevki Yılmaz'ın Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını hedef alan sözleri sosyal medyada büyük tepki toplarken Şevki Yılmaz'ın "Selanik'ten gelen dönmeleri , onlara destek verenleri kahr-ı perişan" diye beddua ettiği, yanında bulunan Halil Konakçı'nın da bu beddualara güldüğü görülmüştü.

Yaşanan bu iki olayın ardından iki bedduaya da sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Bu tepkilerden biri de ünlü komedyen Şahan Gökbakar'dan geldi.

"KİMSE SÜRMEDİ, PADİŞAH OLDUĞU TOPRAKLARDAN KAÇTI"

Gökbakar, paylaşımında "Kimse sürmedi... Korktu, sığındığı işgalci Ingilize mektup yazdı, sonra da ayağıyla İngiliz gemisine binip padişah olduğu topraklardan kaçtı." ifadelerini kullandı.

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Ayrıca sözlerini bir başka paylaşımda şöyle sürdürdü:

"Ben çocuktum bu şevki, elinde mikrofon, böğürerek Cumhuriyet'e ve Atamıza söverdi, 44 yaşına geldim hala şevki aynı şevki. 'Şimdi bir de yanına halil malil gibi tipleri almış. Ciddiye almayın bunları. Ulan o düşman olduğunuz Atatürk'ün kurduğu devletten her ay maaş alırken iyi ama demi laaaan, ha? Şışttt! Susun bakim hadi, Hadiiii!!!'

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