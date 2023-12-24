Soğuk hava hangi fıtığı etkiler

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Kubilay Kağan Dursun
Soğuk hava hangi fıtığı etkiler
Soğuk hava bir çok ağrıyı ve rahatsızlığı beraberinde getirir. Peki, soğuk havalarda hangi fıtık azar? İşte yanıtı...

Bel fıtığının öncelikli nedeni soğuk havadır. Beldeki dejenerasyon nedeniyle soğuk hava bu ağrıyı tetikler. Omurga sağlığımıza dikkat etmediğimiz takdirde bl fıtığı adeta azar ve ağrısı şiddetli olur.

Eklemler ilerleyen yaşla birlikte deforme olmaya başlar. Egzersiz yapmayan, fazla kilosu olan, ters hareketlerde bulunan ya da kireçlenmesi olan kişiler kasların zayıf düşmesiyle sorunlar başlar. Soğuk hava da bu sorunun adeta tuzu biberi olur.

SOĞUK HAVADA BEL FITIĞI NASIL TETİKLENİR?

Aslında soğuk hava direkt olarak bel fıtığı yapmaz, zemin hazırlayabilir. Bel sağlığına dikkat etmeyen kişilerin omurgasında yer alan eklemlerdeki kaslar ve bağlar gerilince bel fıtığı tetiklenir. Soğuk hava nedeniyle omurgada yer alan eklem çevresindeki kasların gerilmiş, kas boyu kısalmış ve gücünü yitirmiş olması nedeniyle bel fıtığı gelişebilir.

AĞRI VARSA NE YAPILMALI?

Ağrı olduğunda bir çok kişi hareket edilmesinin doğru olduğunu sanır. Oysa bu yanlıştır. Omurganın daha da stres altında kalmasına, zorlanmasına neden olur. Bu nedenle beliniz ağrıdığında kesinlikle hareket etmeyin. Bel ağrılarının yüzde 5 bel fıtığıdır; unutmayın ve kaslarınızı güçlü tutun...

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