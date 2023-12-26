Soğuk hava kalbi neden yorar

Prof. Dr. İbrahim Baran, “Soğuk hava, damarlarda büzülme yapar. Bu spazma neden olur. Kan dolaşımı güçleşir. Kalbe yük binmiş olur. Hastanın göğsü ağrırı ender görülse de kap krizi geçirilmesine yol açarak insanı öldürebilir.” diye uyarıda bulundu.

Soğuk ve dondurucu havanın kan basıncını yükselttiğini belirten Baran şu uyarıları da sözlerine ekledi:

“Kandaki basıncın yükselmesi kalp yetmezliğine neden olur. Özellikle kalp hastalarının soğuk hvalarda dışarı çıkması önerilmez. Çıkacaklarsa da mutlaka sıkı giyinmeleri kendilerini korumaları gerekir. Yaşlı kalp hastlarının daha da dikkat etmesi gerekir. Kıyafetlerin uygun seçilmesiyle şarttır. Soğuk hava kalbin birebir düşmanıdır...”

İHA