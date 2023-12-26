Bu bitkinin yararları şaşırtıyor

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Filiz Kıral
Bu bitkinin yararları şaşırtıyor
İşte Baldırıkara bitkisinin nelere iyi geldiği sorusunun yanıtı...

Baldırıkara nelere iyi geliyor sorusunun yanıtı özetle şöyle:

Saç köklerini besliyor, dökülmeyi önlüyor. Düzenli olarak kullanıldığında saç köklerini besliyor, kepeği önlüyor derideki pullanmayı ortadan kaldırıyor.

Adet kanamalarını düzenliyor

Soğuk algınlığına iyi geliyor. Uzmanlar soğuk havalarda mutlaka kullanılmasını öneriyor.

Deride oluşan şişlikleri kısa sürede iyileştiriyor. Etkisini tam olarak gösteresi için düzenli kullanmak gerekiyor.

Balgamı söküp atıyor.

Mide ağrılarını gideriyor.

Böbreklerde oluşan kum döküyor.

İlgili Haberler
Soğuk hava kalbi neden yorar
Çimen suyu yararlı mı zararlı mı
Bitki çaylarını yanlış tüketmeyin çok zararlı
Son Haberler
Kızıl Goncalar dizisindeki denklem sahnesi gündem oldu. İşte Olan hep kızlara oluyor sahnesi Magazin
Kızıl Goncalar dizisindeki denklem sahnesi gündem oldu. İşte Olan hep kızlara oluyor sahnesi
Suç örgütlerinin değil polisin emrindeler Gündem
Suç örgütlerinin değil polisin emrindeler
Herkesin borcu faiziyle silinecek 'TBMM’de kabul edilip yürürlüğe girecek' Ekonomi
Herkesin borcu faiziyle silinecek 'TBMM’de kabul edilip yürürlüğe girecek'
Kale gibi güçlü bir bitki Şifalı Bitkiler
Kale gibi güçlü bir bitki
Halk borcunu ödeyemiyor. İcra sayısında bir yılda yüzde 59,4 artış Ekonomi
Halk borcunu ödeyemiyor. İcra sayısında bir yılda yüzde 59,4 artış
Yaşar Okuyan kimdir? Kaç yaşında, nereli, neden öldü? İşte Yaşar Okuyan'ın hayatı Gündem
Yaşar Okuyan kimdir? Kaç yaşında, nereli, neden öldü? İşte Yaşar Okuyan'ın hayatı
Ayşe Hatun Önal'ın mahkeme kararına rağmen evini boşaltmadığı ve aidat ödemediği ortaya çıktı Magazin
Ayşe Hatun Önal'ın mahkeme kararına rağmen evini boşaltmadığı ve aidat ödemediği ortaya çıktı