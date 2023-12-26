Bu bitkinin yararları şaşırtıyor

Baldırıkara nelere iyi geliyor sorusunun yanıtı özetle şöyle:
Saç köklerini besliyor, dökülmeyi önlüyor. Düzenli olarak kullanıldığında saç köklerini besliyor, kepeği önlüyor derideki pullanmayı ortadan kaldırıyor.
Adet kanamalarını düzenliyor
Soğuk algınlığına iyi geliyor. Uzmanlar soğuk havalarda mutlaka kullanılmasını öneriyor.
Deride oluşan şişlikleri kısa sürede iyileştiriyor. Etkisini tam olarak gösteresi için düzenli kullanmak gerekiyor.
Balgamı söküp atıyor.
Mide ağrılarını gideriyor.
Böbreklerde oluşan kum döküyor.
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