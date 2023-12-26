İşte Karaciğer yağlanmasının evreleri

Karaciğer, vücutta yağ metabolizmasında çok önemli rol oynuyor. Enzim dengeleri bazı nedenlere bağlı olarak bozulduğunda karaciğer yağlanmaya dolayısıyla büyümeye başlıyor. Bu da kişiyi siroz hastalığına kadar götürebiliyor...

Peki, karaciğer yağlanmasının evreleri nelerdir? İşte ayrıntılar:

Tüketilen besinlerin türleri, alınan yağ miktarı, öğünler arasındaki alınan besinler, uyku düzeni dengeli olmadığında karaciğer hasar görüyor. Karacierin yağlanmasına etken olanlar ise şöyle:

Düzensiz yaşam,

Obezite,

Alkol ve sigara,

Hızlı kilo alma ya da verme,

Yüksek kolesterol,

İnsülin direnci ve diyabet,

Toksin içeriği yüksek besinler,

Hamilelik,

Sürekli kullanılan ilaçlar,

Hareketsiz yaşam tarzı

KARACİĞER YAĞLANMA EVRELERİ

Temelde 3 farklı duruma bağlı olarak gelişiyor. Evreleri ise şöyle:

Evre-1

Hastalığın en hafif evresi. Karaciğerde harabiyet olmuyor.



Evre-2

Alkole bağlı olmayan steatohepatit olarak da adlandırılan evre karaciğerdeki yağlanmaya bağlı olarak inflamasyonlar ortaya çıkıyor.

Evre-3

Karaciğerin dokuları sertleşerek bağ dokusuna dönüşüyor. Karaciğer tahrip olmaya başlıyor.



Evre-4

En ileri evre. Karaciğer sirozu hastalığı başlıyor...