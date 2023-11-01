Soğuk hava kilo vermeyi hızlandırır mı

Kış aylarında üşümenin kilo vermeyi hızlandırdığını söyleyen Diyetisyen Serenay Bender, “Kilo vermek için kış aylarının seçilmesinin nedenleri arasında ilk olarak soğuk havanın kalorilerin daha hızlı yakılmasını sağlaması yer alır. Kış aylarındaki meyve ve sebze liflerinin çok olması da kilo vermeyi kolaylaştırır” diye konuştu.

Sosyal medyada yaklaşık 4 bini aşkın kişinin katıldığı bir anketin sonuçlarına göre, insanların yüzde 63’ü kilo vermek isterken yüzde 46’sı da belirlediği kiloya bir yıl içinde ulaşmayı hedefledi. Katılımcıların yüzde 50’si kilo vermesini desteklemek için en az bir ürün kullanırken, 10 kişiden 9’u doğru beslenmeye dair kavramlar hakkında yalnızca temel bilgilere sahip olduğunu söyledi.

Doğru beslenerek sağlıklı kilo vermek isteyenlerin ise çözümü diyetisyenlere başvurmakta bulduğunu söyleyen Diyetisyen Serenay Bender, kışın sağlıklı kilo vermenin yolları hakkında ipuçları verdi. Bender şunları söyledi:

“Kilo vermek için kış aylarının seçilmesinin nedenlerinin arasında, soğuk havanın kalorilerin daha hızlı yakılmasını sağlaması ilk sırada yer alıyor. Kış meyve ve sebzelerinin liflerinin çok olması da kilo vermeyi kolaylaştırıyor. Yapılan araştırmalar, üşümenin yağ yakmayı yüzde 3 ila 30 aralığında artırdığını gösteriyor. Ancak soğuk havayı avantaja çevirmek isteyen kişiler zayıflamak için çabalarken, beslenmeye dair önemli hususları da gözden kaçırıyor.”

ÜŞÜMEK KİLO VERMEYİ HIZLANDIRIR MI?

Vücutta bulunan yağ hücrelerinin ikiye ayrıldığını hatırlatan Bender “Vücudumuzdaki beyaz hücreler daha çok ve çabuk kilo alınmasına yol açarken, kahverengi hücreler ise yağları kısa sürede yakarak vücut ısısını dengede tutmaya çalışır. Vücudumuz üşüdüğünü hissettiği anda, ısıyı dengede tutmak amacıyla kahverengi hücreleri harekete geçirir. Böylelikle beyaz yağ hücreleri yakılırken, bu da kayıp enerji olarak açığa çıkıyor ve metabolizma hızı artar. Oysa birçok kişi kilo verme sürecini hızlandırmak için bu algoritmalar yerine yanlış yöntemlere başvuruyor ve kendilerini uzun süre aç bırakır” şeklinde konuştu

Uzun süre aç kalmanın insan sağlığına zarar verdiğini belirten Diyetisyen Bender, şu bilgileri verdi:

“Aç kalmak kilo vermeyi hızlandırır gibi görünse de sonrasında alınan az kalorili besinler bile metabolizmanın yaşamını sürdürmesi için daha yavaş harcanır. Çünkü vücut kendini koruma altına alıyor ve her alınan kaloriyi yağ olarak depoluyor. Bu tür bir beslenme alışkanlığına vücut uzun süre dayanamıyor ve eski yeme alışkanlıklarına dönüldüğünde de verilen kilolar hızla geri alınıyor. Aslında çeşitli sağlık sorunlarını tetikleyen bu durumun önüne geçmek ve ulaşılan kiloyu sabit tutmak için sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanmak yeterli”

KIŞ AYLARINDA NELER YENMELİ?

Serenay Bender, sağlıklı beslenmeyle ilgili de şunları söyledi:

"Herhangi bir besinin ve öğünün atlanması günlük rutinlerin bozulmasına yol açarken, hastalık riskini de artırır. Çünkü her besin grubunun ayrı bir işlevi bulunur. Dolayısıyla sağlıklı bir şekilde kilo vermek isteyenlerin besin çeşitliliğini göz önünde bulundurarak her besin grubundan yeterli miktarda tüketmeye özen göstermesi gerekir. Bunun yanı sıra şeker kullanmayı bırakarak, bol bol yürüyüş yapmaları kritik bir önem taşır. Özellikle güneşin kaybolduğu kış döneminde ceviz, keten tohumu, semizotu gibi OMEGA 3 yağ asitlerinin zengin olduğu besinler fayda sağlar.

Sağlıklı beslenmenin ilk adımında doğru meyve ve sebzeleri doğru zamanda tüketmek bulunur. Özellikle kış aylarında ortaya çıkan grip, nezle, soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı mevsim meyvelerini tüketerek vücut direncini artırmak gerekiyor. Bunun için kışın tüketilmesi gereken meyvelerde portakal, mandalina, nar, elma, armut, bal kabağı ve limon ilk sıralarda yer alırken, sebzelerde ise öncelikle ıspanak, havuç, pırasa, turp, lahana, yer elması ve kara lahana yenmesi şarttır.”

DHA



