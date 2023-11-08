Kubilay Aka Fenerbahçe filmi Zaferin Rengi için 2 ayda nasıl 16 kilo verdiğini açıkladı

Ünlü oyuncu Kubilay Aka Fenerbahçe filmi “Zaferin Rengi” için 2 ayda nasıl 16 kilo verdiğini anlattı.

Turgay Tütüncü KAYNAK: Haber Merkezi
Kubilay Aka Fenerbahçe filmi Zaferin Rengi için 2 ayda nasıl 16 kilo verdiğini açıkladı

Fenerbahçe filmi “Zaferin Rengi” filminde Galip Kulaksızoğlu karakterini canlandıran Kubilay Aka, rolüne hazırlanmak için 2 ayda 16 kiloyu nasıl verdiğini açıkladı.

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün destek verdiği Zaferin Rengi filmi, yönetmen Abdullah Oğuz’un imzasını taşıyor.

Filmde Galip Kulaksızoğlu karakterini canlandıran Kubilay Aka, rolüne hazırlanmak için 2 ayda 16 kilo nasıl kaybettiğini duyurdu.

Birsen Altuntaş’ın youtube kanalına röportaj veren Kubilay Aka, savaştan dönen bir adamı oynamak için zorlu bir süreçten geçtiğini dile getirdi.

5-001.jpg

“YEMEĞİ BIRAKTIM”

Kubilay Aka, “Savaşın etkilerini yüzünde ve vücudunda göstermesi gereken bir adamı oynadım. Bu yüzden 2 ayda 16 kilo verdim. 2 ay boyunca yemek yemeyi bıraktım, spor yaptım. Sadece su, çorba, meyve suyu ve salatalık tüketerek beslendim…” dedi.

“NEJAT ABİ BİR AİLE DOSTU”

“Ben Fenerbahçe’ye çok bağlıyım” diyen oyuncu, filmdeki rol arkadaşlarından biri olan ve kendisi gibi fanatik Fenerli olan Nejat İşler’i övgüyle anlattı ve şunları söyledi:

“Nejat abi benim için çok değerli bir insan… Uzun zamandır tanışıyoruz, çok seviyorum onu… Onunla aynı ortamda olmak bana güven veriyor. Bu filmde yer almaktan çok mutluyum, kadro çok kaliteli… Her gün yeni bir şeyler öğreniyorum… Öğrenmeye açık bir iş yapıyoruz”

İlgili Haberler
Kemik sağlığını geliştiriyor. Kilo vermeyi kolaylaştırıyor. Mucize ot ortaya çıktı
Soğuk hava kilo vermeyi hızlandırır mı
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 143. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 143. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Şener Üşümezsoy yeni depremin kaç büyüklüğünde olacağını açıkladı
Şener Üşümezsoy yeni depremin kaç büyüklüğünde olacağını açıkladı
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflar!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflar!
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 7 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 7 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Büyükekşi nasıl tarihe geçti. Hayatımda böyle şey görmedim. Gürel Yurttaş yazdı
Büyükekşi nasıl tarihe geçti. Hayatımda böyle şey görmedim. Gürel Yurttaş yazdı
MasterChef All Star 142. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 142. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Alo 170'te EYT yoğunluğu: 10 ayda 25 milyon çağrı Gündem
Alo 170'te EYT yoğunluğu: 10 ayda 25 milyon çağrı
Balıkesirspor'da Demirtaş dönemi kısa sürdü Spor
Balıkesirspor'da Demirtaş dönemi kısa sürdü
NASA 'yeni bir çağın başlangıcı' diyerek duyurdu. Euclid eleskobu çekti Dünya
NASA 'yeni bir çağın başlangıcı' diyerek duyurdu. Euclid eleskobu çekti
Fenerbahçe'nin Ludogorets maçı kadrosu açıklandı. Sürpriz Cengiz Ünder kararı Spor
Fenerbahçe'nin Ludogorets maçı kadrosu açıklandı. Sürpriz Cengiz Ünder kararı
Bahar Candan ve Nihal Candan da milleti soymuş. Dolandırma yöntemleri ağızları açık bıraktı Gündem
Bahar Candan ve Nihal Candan da milleti soymuş. Dolandırma yöntemleri ağızları açık bıraktı
Aklına koymak deyiminin anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Aklına koymak deyiminin anlamı nedir?
Üç Kız Kardeş 62. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Magazin
Üç Kız Kardeş 62. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?