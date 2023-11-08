Kubilay Aka Fenerbahçe filmi Zaferin Rengi için 2 ayda nasıl 16 kilo verdiğini açıkladı

Fenerbahçe filmi “Zaferin Rengi” filminde Galip Kulaksızoğlu karakterini canlandıran Kubilay Aka, rolüne hazırlanmak için 2 ayda 16 kiloyu nasıl verdiğini açıkladı.

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün destek verdiği Zaferin Rengi filmi, yönetmen Abdullah Oğuz’un imzasını taşıyor.

Filmde Galip Kulaksızoğlu karakterini canlandıran Kubilay Aka, rolüne hazırlanmak için 2 ayda 16 kilo nasıl kaybettiğini duyurdu.

Birsen Altuntaş’ın youtube kanalına röportaj veren Kubilay Aka, savaştan dönen bir adamı oynamak için zorlu bir süreçten geçtiğini dile getirdi.

“YEMEĞİ BIRAKTIM”

Kubilay Aka, “Savaşın etkilerini yüzünde ve vücudunda göstermesi gereken bir adamı oynadım. Bu yüzden 2 ayda 16 kilo verdim. 2 ay boyunca yemek yemeyi bıraktım, spor yaptım. Sadece su, çorba, meyve suyu ve salatalık tüketerek beslendim…” dedi.

“NEJAT ABİ BİR AİLE DOSTU”

“Ben Fenerbahçe’ye çok bağlıyım” diyen oyuncu, filmdeki rol arkadaşlarından biri olan ve kendisi gibi fanatik Fenerli olan Nejat İşler’i övgüyle anlattı ve şunları söyledi:

“Nejat abi benim için çok değerli bir insan… Uzun zamandır tanışıyoruz, çok seviyorum onu… Onunla aynı ortamda olmak bana güven veriyor. Bu filmde yer almaktan çok mutluyum, kadro çok kaliteli… Her gün yeni bir şeyler öğreniyorum… Öğrenmeye açık bir iş yapıyoruz”