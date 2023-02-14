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Soğuk ısırması nedir? Soğuk ısırması tedavisi nasıl yapılır?

Soğukta kalma sonucu deri ve diğer dokularda oluşan donma durumu olduğu bilinen soğuk ısırmasının belirtileri nelerdir? Soğuk ısırması tedavisi nasıl yapılır? Tüm detaylar haberimizde…

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 12:01
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Soğuk ısırmasıyla ilgili tüm detaylar

Soğuk ısırması nedir? Soğuk ısırması tedavisi nasıl yapılır?
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Cumhuriyet’te yer alan habere göre; Soğuk, rüzgârlı havalarda maruz kalan cilt, donmaya karşı en savunmasızdır, ancak eldiven veya diğer giysilerle kaplı cildi etkileyebilir. Başka biri kişi söyleyene kadar donma olduğunu fark etmeyebileceğiniz vurgulandı.

Soğuk ısırması derinin ve altındaki dokuların donmasıyla oluşan bir yaralanma olduğu biliniyor. Soğuk ısırması olarak bilinen donma olayının en erken evresinde ciltte kalıcı bir hasar oluşmaması bildirildi. Semptomlar arasında soğuk cilt ve karıncalanma hissi, ardından uyuşma ve iltihaplı veya renksiz cilt yer alacağının altı çizildi. Donma kötüleştikçe cilt sertleşebilir veya mumsu görünebileceği vurgulandı.

Soğuk ısırması sorununu yeniden ısıtarak tedavi edebileceği bildirildi. Diğer tüm donma cilt, kas, kemik ve diğer dokulara kalıcı hasar verebileceğinden tıbbi müdahale gerektirdiği vurgulandı.

SOĞUK ISIRMASI BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Şiddetli vakalarda yeniden ısıtmadan sonra kabarma 

-İlk başta, soğuk cilt ve karıncalanma hissi 

-Uyuşma 

-Sert veya mumsu görünümlü cilt 

-Eklem ve kas sertliğine bağlı sakarlık 

-Durumun ciddiyetine ve normal cilt rengine bağlı olarak kırmızı, beyaz, mavimsi beyaz, grimsi sarı, morumsu, kahverengi veya kül rengi görünen cilt 
Soğuk ısırması en çok el parmakları, ayak parmakları, burun, kulaklar, yanaklar ve çenede görülür. Cilt uyuşması nedeniyle, birisi işaret edene kadar donma olduğunuzu fark etmeyebilirsiniz. Etkilenen bölgenin rengindeki değişiklikleri kahverengi veya Siyah ciltte görmek zor olabilir. 

SOĞUK ISIRMASI NEDEN OLUR?

Yüzeysel donma: Yüzeysel donma cilt renginde hafif değişikliklere neden olur. Cilt ısınmaya başlayabilir ciddi cilt tutulumunun bir işareti. Bu aşamada donmayı yeniden ısıtma ile tedavi ederseniz, cilt yüzeyi benekli görünebilir. Ve batma, yanma ve şişme fark edebilirsiniz. Cildi yeniden ısıttıktan 12 ila 36 saat sonra sıvı dolu bir kabarcık görünebilir. 

Soğuk Isırması: Soğuk ısırması, hafif bir donma şeklidir. Sürekli soğuğa maruz kalma, etkilenen bölgede uyuşmaya neden olur. Cildiniz ısındıkça ağrı ve karıncalanma hissedebilirsiniz.  

Derin (şiddetli) donma: Donma ilerledikçe, derinin tüm katmanlarını ve altındaki dokuları etkiler. Cilt beyaza veya mavi-griye döner ve bölgedeki tüm soğuk, ağrı veya rahatsızlık hissini kaybedersiniz. Eklemler veya kaslar çalışmayı durdurabilir. Yeniden ısıtmadan 24 ila 48 saat sonra büyük kabarcıklar oluşur. Doku öldükçe siyahlaşır ve sertleşir. 

SOĞUK ISIRMASI SONRASI NE YAPILMALI?

Aşağıdakileri yaşarsanız donma için tıbbi yardım alın: 

Yüzeysel veya derin donma belirti ve semptomları 

Donmuş bölgede artan ağrı, şişme, iltihaplanma veya akıntı 

Ateş 

Yeni, açıklanamayan semptomlar 

Sert, soğuk, lekeli cilt için acil yardım alın. 

Ayrıca vücudun üretebileceğinden daha hızlı ısı kaybettiği bir durum olan hipotermiden şüpheleniyorsanız acil tıbbi yardım alın. Hipoterminin belirti ve semptomları şunları içerir. 

Yoğun titreme 

Konuşma bozukluğu 

Uyuşukluk ve koordinasyon kaybı 

Yardım gelene kadar hipotermili kişiyi sıcak battaniyelere sarın. 

BU ARADA NE YAPABİLİRSİNİZ? 

Acil tıbbi yardım veya doktor randevusunu beklerken aşağıdakiler gibi uygun kişisel bakım önlemlerini alın: 

Islak giysilerin çıkarılması 

Etkilenen bölgeyi daha fazla soğuktan korumak 

Donmuş ayaklarda yürümemek 

Ağrı kesici ile ağrıyı azaltmak 

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