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Soğuk havada kuruyan gözlere ne iyi gelir?

Soğuk hava sadece üst solunum yolu hastalıklarına neden olmuyor, göz kuruluğuna da yol açıyor. Peki, bu durumda olanlar ne yapkmalı? İşte yanıtı…

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 18:01
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Soğuk havada kuruyan gözlere ne yapmalı?

Soğuk havada kuruyan gözlere ne iyi gelir?
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Toplumda yüzde 10 oranında görülen bu hastalık kış mevsiminde daha sık gelişir ve şiddetli hale gelir. Bunun nedeni ise kuru ve soğuk hava, rüzgar ile hava kirliliğinin yanı sıra uzun süre geçirdiğimiz kapalı ortamlarda havalandırmanın etkisiyle gözlerdeki nem oranının azalması. Sadece güneşin gözlere zarar verdiği düşünülse de, kış mevsimi de göz sağlığını kötü etkiler. Soğuk havalarda en sık gelişen göz problemi ise; göz kuruluğu.

KAPALI MEKANLARDA ÇALIŞANLAR DİKKAT

Gözümüzü kırpmamız sayesinde gözyaşı göz yüzeyinin tümüne yayılarak bu yüzeyi nemlendirir, toz gibi olumsuz etkenlere karşı kalkan görevi üstlenir. Ancak gözyaşı bezinin yetersiz çalışması, gözün az kırpılması, soğuk ve kuru hava, rüzgar, kapalı mekanlardaki aşırı sıcak, kuru ve klimalı ortam havası gibi etkenler nedeniyle gözyaşı miktarı azalır, bunun sonucunda da “göz kuruluğu” gelişir. Gözyaşı; rüzgar, toz ile duman gibi çeşitli faktörler yüzünden kirlenen göz yüzeyini temizlemek ve kornea yüzeyinin tahriş olmasını önlemek gibi önemli bir işleve sahip Göz kuruluğu yakınmaları özellikle kapalı mekanlarda ekran başında çalışan ve uzun süre araç kullanan kişilerde şiddetlenir.

GÖZ KURULUĞU NASIL ANLAŞILIR?

Göz kuruluğu; gözlerde yanma, batma, kum varmış gibi bir his, kızarıklık ve görme kaybı gibi belirtilerle gelişir. Göz kuruluğu şiddetlendiğinde görme kaybı da gelişebilir. Görme kaybı kuruluğa bağlı olarak gözün saydam tabakasında düzensizlik, leke oluşumu ve enfeksiyon sonucunda yara izi kalması nedeniyle oluşur. Göz kuruluğunun yol açtığı görme kaybı bazen kalıcı bir hale de dönüşebilir. Bu nedenle erken dönemde tedavi edilmesi çok önemli. Bu belirtiler varsa hemen bir göz hekime başvurmak gerekir.

İŞTE GÖZ KURULUĞU O ÖNLEMLER

Kapalı ortamlarda nem oranını ayarlayın: Kapalı yerlerde hava kapalı sistemle temizlenir ve ısıtılır. Bu da havadaki nemin azalmasına, bunun sonucunda da göz kuruluğuna neden olabilir. Göz sağlığınız için nem oranını yüzde 45 civarında tutmaya özen gösterin.

Suni gözyaşı damlalarından faydalanın: Hekiminiz önermişse gözlerinizi suni gözyaşı damlalarıyla nemlendirin.

Gözlerinizi ekran başında dinlendirin: Bilgisayar kullanırken gözlerimizi normalde kırptığımızdan daha az kırparız. Öyle ki dakikada 10-15 olan kırpma sayısı, bilgisayar karşısında 5-6'ya düşer. Bu da göz yüzeyinden buharlaşmayı artırır. Buna klimalı ortam ve kuru hava eşlik ettiğinde göz kuruluğu hızlanır. Ekran başındayken gözlerinizi saat başı 1-2 dakika kapatarak dinlendirmeniz fayda sağlar.

Rüzgardan korunun: Rüzgar göz yüzeyindeki gözyaşını buharlaştırarak göz kuruluğuna yol açabilir. Bu yüzden rüzgarlı havalarda geniş çerçeveli gözlükler kullanarak gözlerinizi korumayı ihmal etmeyin.

Bol su için: Vücudumuzun yüzde 60’ını oluşturan su, göz sağlığımız için de çok önemli. Yetersiz su aldığımızda gözyaşı üretimimiz azalır. Gözünüzün yeterli nemlenmesi için vücudunuzdaki su oranının yeterli düzeyde olması gerekir. Günde en az 2 litre su için.

Rüzgardan korunun: Rüzgar göz yüzeyindeki gözyaşını buharlaştırarak göz kuruluğuna yol açabilir. Bu yüzden rüzgarlı havalarda geniş çerçeveli gözlükler kullanarak gözlerinizi korumayı ihmal etmeyin.

Bol su için: Vücudumuzun yüzde 60’ını oluşturan su, göz sağlığımız için de çok önemli. Yetersiz su aldığımızda gözyaşı üretimimiz azalır. Gözünüzün yeterli nemlenmesi için vücudunuzdaki su oranının yeterli düzeyde olması gerekir. Günde en az 2 litre su için.

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