Soğuyan organları ısıtmak için adamı böyle yaktılar

Sosyal medyada yayınlanan bu özel yöntem, soğuyan organları ısıtmak amacıyla oldukça dikkat çekici bir yöntem kullanıyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
Soğuyan organları ısıtmak için adamı böyle yaktılar

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde soğuyan organları ısıtmak amacıyla uygulanan yöntem izleyenleri şoke etti.

Vİdeoda görüntülenen üzere sedyeye uzanmış bir kişinin vücudunu ateşten izole edecek bir örtü örtülüyor. Ardından çakmakla yakılan örtü, ısısıyla soğumuş organların ısıtılması amaçlanıyor. Ateş yeterince durduktan sonra başka bir örtü örtülerek ateş söndürülüyor ve tedavi yapıldığı iddia ediliyor.

Bu alternatif tıp yöntemi sosyal medya üzerinden paylaşılmasından sonra izleyenleri uygulanan teknik çok şaşırttı.

Geleneksel tıp uygulamalarından ziyade alternatif tıpta uygulanan bu yöntem hakkında uzmanların bir yorumuna rastlanmadı.

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