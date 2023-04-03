Ünlü markette küflü ekmek satışı! Büyük skandal

Editör: Osmancan Erol

Zincir marketlerde çekilen skandal görüntülere bir yenisi eklendi. Şok Marketler Zinciri'nin Bahçelievler şubesinde kaydedilen görüntülerde raflardaki ekmeği küflendiği görüldü.



Ekmek sirkülasyonunun günlük olarak gerçekleştiği markette kaydedilen bu kare "küflü ekmekler satışa çıkarıldı" şeklinde yorumlandı.



Şok Marketler Zinciri daha önce de "küflü ekmek satışı" ile gündem olmuştu. 2 Ocak 2023 tarihinde durumu Şikayetvar'a bildiren bir müşteri "Bursa Osmangazi 6787 Şok market etibank cad. Şubesinde 02.01.2023 saat 19.09 da alışveriş yapmaya geldiğimde rezalet bir manzarayla karşılaştım. Tarihi geçmiş küflü ekmekler raftan alınmamış. Satışa sunulmuş durumda. Mağaza çalışanları bu durumu görmüyor mu?" diye yazmıştı.



