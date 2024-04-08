Sokağa çıkma yasağı ilan edildi. AKP ile Yeniden Refah arasında taşlı sopalı seçim kavgası

Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Çalışkan beldesinde 31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde 3 bin 18 seçmen sandığa gitti. Yapılan seçimde adı yolsuzluk ve rüşvet ile anılan AKP’nin belediye başkan adayı Nadir Tosun yüzde 57.54’lük oy oranıyla belediyeyi aldı.

Beldeye 300 'taşıma seçmen" getirildiği iddia ediliyordu.

AKP'yi yüzde 41.70 oy ile Yeniden Refah Partisi (YRP) adayı Nihat Yiğit takip etti. Taşımalı seçmen ve usulsüzlükler için yapılan itirazlar ise reddedildi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre beldede gerginlik sürerken YRP ile AKP’liler arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada 7 kişi yaralandı. Beldede devam eden gerginlik gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Beldenin her sokağına askerler konuşlandırıldı.