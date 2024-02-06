Taksi şoförünü önce darbetti sonra silah doğrulttu. İstanbul’un göbeğinde maganda dehşeti

Kaynak: DHA
Taksi şoförünü önce darbetti sonra silah doğrulttu. İstanbul’un göbeğinde maganda dehşeti
Bağcılar’da yol tartışmasında sürücü, taksi şoförünü önce darbetti sonra da silah çekti. Taksi şoförü olay yerinden kaçarken yolcusu arabadan yola düştü.

Geçtiğimiz günlerde taksici Oğuz Erge bir yolcu tarafından silahla vurularak öldürülmüştü. Bu olay Türkiye gündemine oturmuştu.

Yeni bir olay da Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, bir otomobil ile taksi şoförü tartışmaya girdi.

Otomobil sürücüsü aracından inerek şoförü darp etmeye başladı. Hem otomobildekiler hem de taksideki yolcu araya girdi.

Kavganın ardından otomobil sürücüsü taksiciye silah doğrulttu. Taksi şoförü paniğe kapılarak olay yerinden kaçtı. Bu sırada yolcu da araçtan kaçmak isterken hareket halindeki taksiden düştü.

Silahlı kişi olay yerinden giderken yola düşen yolcu da hemen kaçtı. Yaşananlar an be an güvenlik kamerasına yansıdı.

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İZMİR’DEKİ TAKSİCİ ÖLDÜRÜLDÜ

İzmir Gaziemir’de taksici Oğuz Erge, gece üşümesin diye taksisine aldığı Delil Aysal tarafından öldürüldü.

Erge sırtından aldığı 3 kurşun yarasıyla yaşamını yitirdi. Olayın detayları şoke ederken duyan ve görenlerin de yüreklerini sızlattı.

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