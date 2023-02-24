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Sokak kedileri için yapılan kulübeleri ateşe verdi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, mahalleli tarafından sokak kedileri için yapılan kulübeler, kimliği belirsiz kişi tarafından ateşe verildi.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 16:09
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Sokak kedileri için yapılan kulübeleri ateşe verdi

Sokak kedileri için yapılan kulübeleri ateşe verdi
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Turgutlu ilçesi İstiklal Mahallesi Altıntaş Sokak’ta mahallelinin sokak kedileri için yaptığı kulübeler, dün bir kişi tarafından ateşe verildi.

DHA’nın haberine göre; alevleri fark eden mahalleli, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının kulübelerin yanında park halinde bulunan bir kamyonete sıçraması da önlendi.

Kulübelerin ateşe verildiği anlar bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin kulübeye eğilip, ateşe verdikten sonra hızla uzaklaştığı ve mahallelinin kovayla su taşıyıp yangına müdahale ettiği görüldü.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. 

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