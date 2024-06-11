Sokak köpekleri yaşlı kadına saldırdı. Başıboş köpek terörü bitmiyor

Türkiye'den köpek saldırısı haberleri gelmeye devam ediyor. Bu kez Balıkesir’in Bandırma ilçesinde yaşandı.

Olay Yenisığırcı Mahallesi'nde yaşandı. Mahalle, köpeklerin saldırısına uğrayan G.K. isimli bir kadının çığlıklarıyla yankılandı. Mahalle sakinlerinin belirttiğine göre, kadın köpeklerin arasından güçlükle kurtulabildi ancak sırtı ve ayağından ısırılarak ciddi şekilde yaralandı.

Kadın Bandırma Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Mahalle sakinleri, köpeklerin bir küçükbaş hayvan çiftliğinden aldıkları çiğ etle beslendiğini ve bu nedenle saldırganlaştığını belirtiyor.

Ayrıca mahallede daha önce de benzer şikayetlerin dile getirildiği ancak bir çözüm bulunamadığı ifade ediliyor.

Yenisığırcı Mahalle Muhtarı Özden Gümüş, olayın ardından G.K.'nin hakkını aramak için gereken adımları attığını ve tekrarlanmaması için çaba harcayacaklarını ifade etti.

Aynı zamanda, başıboş köpek sorununun ülke genelinde arttığını ve belediyelerin bu konuda daha duyarlı olması gerektiğini vurguladı.