Sokak köpeklerinden kaçan çocuk kamyonetin arkasına saklanarak kurtuldu

Başıboş ve sürüleşmiş sokak köpekleri korku ve endişe saçıyor. Vatandaşlara korku dolu anlar yaşatan sokak köpeklerine çözüm aranıyor.
Sokak köpekleri çocuklara saldırıp ciddi yaralanmalara hatta ölümlere neden oluyor.
Yeni bir olay da Kırıkkale’de yaşandı.
Kırıkkale’de akşam saatlerinde evine giden bir çocuk sokak köpekleriyle karşılaştı.
Cadde ortasında sokak köpekleriyle karşılaşan çocuk korkudan kamyonete çıktı.
Sokak köpeklerinin saldırılarından kamyonetin arkasına sığınarak kurtuldu.
Bir süre kamyonetin kasasında kalan çocuk köpeklerin gözden kaybolmasıyla yoluna devam etti.
O anları bir vatandaş kameraya aldı. Video sosyal medyanın gündemine oturdu.
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