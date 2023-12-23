Sokak köpeklerinden kaçan çocuk kamyonetin arkasına saklanarak kurtuldu

Kaynak: İHA
Sokak köpeklerinden kaçan çocuk kamyonetin arkasına saklanarak kurtuldu
Vatandaşların kabusu olan bu terör ne zaman durdurulacak? Bu kez başıboş sürüleşmiş sokak köpeği dehşeti Kırıkkale'de yaşandı.

Başıboş ve sürüleşmiş sokak köpekleri korku ve endişe saçıyor. Vatandaşlara korku dolu anlar yaşatan sokak köpeklerine çözüm aranıyor.

Sokak köpekleri çocuklara saldırıp ciddi yaralanmalara hatta ölümlere neden oluyor.

Yeni bir olay da Kırıkkale’de yaşandı.

Kırıkkale’de akşam saatlerinde evine giden bir çocuk sokak köpekleriyle karşılaştı.

l-s.jpg

Cadde ortasında sokak köpekleriyle karşılaşan çocuk korkudan kamyonete çıktı.

Sokak köpeklerinin saldırılarından kamyonetin arkasına sığınarak kurtuldu.

Bir süre kamyonetin kasasında kalan çocuk köpeklerin gözden kaybolmasıyla yoluna devam etti.

O anları bir vatandaş kameraya aldı. Video sosyal medyanın gündemine oturdu.

aw104610-01.jpg

İlgili Haberler
Sokak köpeklerine karşı nihayet harekete geçildi. 'Acele' kodu ile yazı gönderildi
Erdoğan'dan sokak köpekleri talimatı
Sokak köpekleri toplanmazsa İstanbul'a timsahları salacak. Yetkililere ‘Hodri meydan’ dedi
Ankara’da köpeklerin saldırısına uğrayan çocuğun yüreği yanan annesi: Sokaklar köpeklerin değil çocukların
Son Haberler
Seyir halindeyken yanmaya başlayan cip böyle patladı Gündem
Seyir halindeyken yanmaya başlayan cip böyle patladı
Uyuşturucu ile yakalanan iş insanı herkesi şoke edecek siyasinin ismini verdi Gündem
Uyuşturucu ile yakalanan iş insanı herkesi şoke edecek siyasinin ismini verdi
Amatör kümedeki takıma elenen Ajax flaş bir karar aldı! Yol ve bilet paraları iade edilecek Spor
Amatör kümedeki takıma elenen Ajax flaş bir karar aldı! Yol ve bilet paraları iade edilecek
Erdoğan 'Şehitlerin kanı yerde kalmadı. 12 terörist öldürüldü' dedi Gündem
Erdoğan 'Şehitlerin kanı yerde kalmadı. 12 terörist öldürüldü' dedi
İsrail'e ait gemiye drone saldırısı. Hasar oluştu Gündem
İsrail'e ait gemiye drone saldırısı. Hasar oluştu
TCMB'den reeskont faiz kararı Ekonomi
TCMB'den reeskont faiz kararı
6 şehit verilen hain saldırının nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı. Kahreden detay Gündem
6 şehit verilen hain saldırının nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı. Kahreden detay