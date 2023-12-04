Sokak köpeklerinden kaçmak için arabanın üzerine çıktı

İstanbul'da bir vatandaş sokak köpeklerinden korkup kaçacak yer ararken bir anda önündeki arabanın üstüne çıktı. Çevreden gelenlere bir şey yapmayan köpeklerin neden bir kişiyi korkuttukları ise akıllarda soru işareti bıraktı.

KAYNAK: İHA
Sokak köpeklerinden kaçmak için arabanın üzerine çıktı

İstanbul'da bir vatandaş sokak köpeklerinden korkup kaçacak yer ararken bir anda önündeki arabanın üstüne çıktı. Çevreden gelenlere bir şey yapmayan köpeklerin neden bir kişiyi korkuttukları ise akıllarda soru işareti bıraktı.

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