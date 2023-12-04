Gelin adayından göndermeli nişan girişi: "Hazmedemeyen soda içsin!"

TikTok'ta bir gelin adayı ve dans ekibi, nişan törenine elinde maden suyu ile girdi. O anları "Hazmedemeyen soda içsin" açıklamasıyla paylaşan genç kadının videosu gündem oldu
04 Aralık 2023 Pazartesi
TikTok'ta bir gelin adayı ve dans ekibi, nişan törenine elinde maden suyu ile girdi. O anları "Hazmedemeyen soda içsin" açıklamasıyla paylaşan genç kadının videosu gündem oldu
TikTok'ta bir gelin adayı ve dans ekibi, nişan törenine elinde maden suyu ile girdi. O anları "Hazmedemeyen soda içsin" açıklamasıyla paylaşan genç kadının videosu gündem oldu