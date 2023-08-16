Sokak köpeği saldırısında emsal karar. Belediye ve valiliğe açtığı davada tazminat kazandı

Antalya’da parkta yürürken, sürü halinde gezen sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Prof. Dr. Bülent Uluğ, Valilik, Büyükşehir ve Muratpaşa belediyelerine açtığı davada 10'ar bin lira tazminat almaya hak kazandı.

Sokak köpeği saldırısında emsal karar. Belediye ve valiliğe açtığı davada tazminat kazandı

19 mayıs 2022’de Antalya’da parkta yürürken sürü halinde yanına yaklaşan 5 6 tane köpeğin saldırısına uğrayan Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümünden emekli olan Prof. Dr. Bülent Uluğ (70), saldırı sonucu baldırından yaralanmıştı.

Özel hastaneye kaldırılan Uluğ, tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Uluğ, daha sonra Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesine "idarenin hizmet kusurundan doğan sorumluluğu" maddesince tazminat davası açtı.

BELEDİYELER SALDIRGAN HAYVANLARI KONTROL ALTINDA TUTMA KONUSUNDA KUSURLU BULUNDULAR

Antalya 1. İdare Mahkemesi incelediği dosyada, çevre sağlığı hizmetlerini sağlamanın belediyelerin görevi olduğu, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların yerel yönetimlerce kurulan hayvan bakımevlerine götürülmelerinin zorunlu olduğu belirtildi.

Bu kapsamda, Antalya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesinin Bülent Uluğ'a 10'ar bin lira tazminat ödemesine hükmedilen kararda, mevzuat hükümlerince insan ve çevre sağlığı açısında tehdit mahiyetinde bulunan saldırgan hayvanları toplayıp rehabilite etme ve kontrol altında tutma konusunda davalı idarelerin görevlerini gereği gibi yapmadıkları ve kusur sorumluluklarının bulunduğu kaydedildi.

Davacı Uluğ'un avukatı Barış Vardı yaptığı açıklamada müvekkilinin 5-6 sahipsiz köpeğin saldırısına uğradığını söyledi.

Barış vardı yaptığı açıklamada:

"Müvekkilim ısırıldıktan sonra hemen belediye yetkililerine ulaşıyor ve hastaneye gidiyor. Hastanede gerekli tedavinin ardından 4 defa da kuduz aşısı oldu ve kuduz ölümle sonuçlanabiliyor. Müvekkilimde çocukken köpek korkusunu yenmesine rağmen tekrar köpek korkusu başladı" dedi.

"10’AR BİN LİRALIK TAZMİNAT KAZANDIK"

"Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan müvekkilim için açtığımız davayı bir yıl sonunda kazandık. Müvekkilim manevi tazminat alma hakkı kazandı, verilen kararda tazminat miktarı nedeniyle istinaf yolu kapalı, kesin bir karar verildi. Biz 2022 dönemi için 10'ar bin lira dava açtık. Bu, hayvanın ısırmanın şiddetine göre, olayın büyüklüğüne göre miktar değişebilir. Muratpaşa ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ödemeleri gerçekleştirdi. Valilikten bir ödeme henüz yapılmadı, o da kendi içlerindeki bir mevzuattan kaynaklı. Valilik bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığının sorumlu olduğunu ve ödemeyi onların yapması gerektiğini belirtiyor. Yakın zamanda onunla ilgili de bir sonuç çıkar."

Sokakta herhangi bir köpek veya kedi saldırısına uğrayan kişinin, bunu belgelendirmek için 112 Acil Sağlık veya sorumlu belediyelere bir kayıt bırakmaları gerektiğine dikkati çeken Vardı, bunun dava sürecinde delil olarak kullanıldığını ifade etti.

Sokakta herhangi bir köpek veya kedi saldırısına uğrayan kişinin, bunu belgelendirmek için 112 Acil Sağlık veya sorumlu belediyelere bir kayıt bırakmaları gerektiğine dikkati çeken Vardı, bunun dava sürecinde delil olarak kullanıldığını ifade etti.

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