Sokak ortasında çatışma: 6 yaralı

Mardin’de sokakta karşılaşan akraba iki aile arasında yaşanan silahlı ve sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.

Sokak ortasında çatışma: 6 yaralı

İHA'nın haberine göre, Birinci Cadde üzerinde bulunan Cumhuriyet Meydanı'nda karşılaşan ve aralarında daha önceden husumet bulunan akraba iki ailenin fertleri arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Sopaların ve silahın kullanıldığı kavgada bir kişi çıkardığı pompalı tüfekle husumetlilerinin üzerine sokak ortasında kurşun yağdırdı. Silahtan çıkan saçmaların hedefi olan aralarında yoldan geçenlerinde bulunduğu 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Polis, kavga nedeniyle kısa süreliğine Birinci Caddeyi tedbir amaçlı araç geçişlerine kapatırken yaralılar Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve kentteki özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, başka bir kavganın yaşanmaması için Cumhuriyet Meydanı ve hastanelerde geniş güvenlik önlemleri aldı.

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