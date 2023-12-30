İstanbul'da güpegündüz kalaşnikoflarla çatışma. 15 yaşındaki Büşra ağır yaralandı

İstanbul’un Sultangazi ilçesi Zübeyde Hanım Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, otomobillerinde seyir halinde ilerleyen 2 grup bir anda uzun namlulu silahlarla çatışmaya başladı. Sokak sokak süren çatışmalarda şüpheliler olay sonrası otomobillerini bırakıp kaçtı. Çıkan Çatışmalarda 2 kişi yaralandı. Olay yerine 112 acil sağlık ekipleri çağırıldı.

15 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU SOKAKTAN GEÇERKEN VURULDU

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin saldırıya karışan şüpheli şahıs, diğerinin ise çatışma sırasında sokaktan geçmekte olan 15 yaşındaki Büşra P. olduğu tespit edildi. Şüpheli hafif yaralanırken, ağır yaralı olduğu öğrenilen Büşra P.'nin ameliyata alındığı kaydedildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.