Sokak ortasında kadına şiddet!

Eskişehir Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Santral Sokak’ta bir erkek, tartıştığı kadını iş yerinin camına sıkıştırdı ve elindeki poşeti almaya çalıştı.

Erkek, elindeki poşeti vermemek için kendisine direnen kadını darp etti. Poşeti aldıktan sonra kadını tekrar yumrukla tehdit eden şahıs, poşeti alarak bölgeden uzaklaştı.

Olayın şokunu yaşayan kadın da bir süre gözyaşı döktükten sonra olay yerinden ayrıldı.

POLİS, ŞİDDET UYGULAYAN ERKEĞİ VE ŞİDDET GÖREN KADINI ARIYOR

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, çevrede yaptığı araştırmada birbirlerini tanıdıkları sanılan erkek ve kadına ulaşamadı.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile ve Kadın Şiddet Büro Amirliği, herhangi bir şikayet olmayan kadına şiddet olayıyla ilgili inceleme başlattı.

Polis, kadın ve erkeğin kimliğini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.