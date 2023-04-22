Sokak ortasında öldürülen Serkan toprağa verildi

İzmir'in Konak ilçesinde, sokakta tabancayla boynundan vurularak öldürülen 19 yaşındaki Serkan Kaçar’ın cenazesi, toprağa verildiği bildirildi.

Sokak ortasında öldürülen Serkan toprağa verildi

DHA’nın haberine göre; Olay, dün saat 23.00 sıralarında Kadriye Mahallesi 691 Sokak'ta meydana geldi. Hurdacılık yapan evli Serkan Kaçar, sokakta kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldıran Kaçar, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Serkan Kaçar'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Konak ilçesi Eşrefpaşa semtindeki Horasanlı Camisi'ne getirilen Serkan Kaçar’ın cenazesi, kılınan namazın ardından Gaziemir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Polis, Serkan Kaçar’ı öldüren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını devam ettiriyor.

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