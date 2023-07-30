Sokak ortasında önce kız arkadaşını, sonra kendini vurdu

Olay, saat 14.30 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesindeki Göksu Mahallesi 6862. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 yaşındaki Batuhan C. ile kız arkadaşı olduğu öğrenilen 25 yaşındaki Merve G. sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Batuhan C., üzerinde taşıdığı tabancayı çıkartıp kız arkadaşını kafasından vurdu.

Hızla olay yerinden koşarak kaçan zanlı, yaklaşık 300 metre ileride 6864. Sokak'ta da silahı başına dayayarak ateşledi. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi gönderildi. Yapılan müdahalenin ardından Batuhan C. özel bir hastaneye kaldırılırken, Merve G. ise Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı. Talihsız kadın doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olay yeri ve çevresinde geniş çaplı soruşturma başlattı. Ekipler, Batuhan C.'nin kendisini vurduğu yerde bulunan bir adet tabanca ve boş bir kovana el koydu.