Sokak ortasında satırla halasının boğazını keserek öldürüp aynı satırla kendi boğazını kesti

İzmir'in Gümüşpala Mahallesi 7007 sokakta meydana gelen olayda, uyuşturucu madde bağımlısı Metin A. halası Gurbet Ayaz'ın boğazını sokak ortasında kesip öldürdü. Olay sonrası çevredeki vatandaşlar olay yerine 112 acil sağlık ekipleri ve polis ekiplerini çağırdı.

HALASININ BOĞAZINI SATIRLA KESTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz yatan Gurbet Ayaz'ın olay yerinde öldüğünü tespit etti. sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Gurbet Ayaz'ın boğazının satırla kesilerek öldürüldüğünü fark etti. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri ,Ayaz'ı yeğeni Metin A.'nın öldürdüğünü belirledi. Suç aleti ile birlikte olay yerinden kaçan Metin A.'nın, yaşadığı eve gittiği belirlendi.

HALASINI ÖLDÜRDÜĞÜ SATIRLA KENDİ BOĞAZINI KESTİ

Metin A.'nın ev adresine giden polis ekipleri, eve girdiklerinde Metin A.'yı kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Halası Gurbet Ayaz'ı öldürdüğü satırla kendi boynunu kestiği belirlenen Metin A., sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen ve 'kasten yaralama' suçundan kaydı bulunan Metin A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.