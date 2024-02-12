İstanbul'da 'yan baktın' tartışması kanlı bitti. O anlar kamerada

Kaynak: DHA
İstanbul'da 'yan baktın' tartışması kanlı bitti. O anlar kamerada
İstanbul'da iki grup arasında çıkan 'yan baktın' tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan çatışmada 1 kişi silahla vurularak yaralandı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Avcılar'ın Tahtakale Mahallesi Faruk Nafiz Çamlıbel Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Cadde üzerinde karşılaşan iki grup arasında "Yan baktın" iddiası ile tartışma yaşandı. O sırada çıkan tartışmaya çevredeki vatandaşlar müdahale ederek grubu uzaklaştırdı. Aynı grup bir saat sonra tekrar aynı yerde bir araya gelerek kavga etmeye başladı. Çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüşünce grupta bulunan A.İ. silahla vurularak yaralandı.

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O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan A.İ, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise yaptıkları incelemelerin ardından olay yerinden ayrılan şüphelileri yakalamak için inceleme başlattı. Bir kişinin yaralandığı silahlı kavga anı bir iş yerinin güvenlik kamerası ve çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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