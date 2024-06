Köfte diye dua eden köpek brokoliyi duyunca bayıldı

Pioş isimli küçük ırk köpek sahibinin "Akşam yemekte ne var sence? Dua et köfte olsun, dua et et olsun" cümlesinden sonra arka ayaklarının üzerinde kalkıp ön ayakları havaya kaldırarak dua eder gibi yaptı. O anları videoya alan sahibi daha sonra "Sana kötü bir haberim var ama. Akşam yemekte brokoli var üzgünüm" deyince küçük köpek bayılır gibi kendisini yere atarak üzüntüsünü belli etti. Sosyal medyada paylaşılan o anlar izleyenleri güldürdü, video kısa sürede viral oldu.