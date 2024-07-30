Sokak röportajında konuşan vatandaş isyan etti. İnsanlar çöplerden ekmek topluyor

Düzenleme: Esma Karayel
Sokak röportajında konuşan vatandaş isyan etti. İnsanlar çöplerden ekmek topluyor

Sokak röportajında konuşan bir vatandaş hayat pahalılığına isyan etti. "Soydunuz soğana çevirdiniz" diyen vatandaş, "İnsanlar çöplerden ekmek topluyor" dedi.

Yüksek enflasyonla gelen fahiş fiyatlar, orta ve dar gelirli vatandaşları oldukça zorluyor. Hayat pahalılığı karşısında emekliler ise verilen 12.500 TL'lik maaş ile hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Sokak röportajında konuşan bir vatandaş ise bu duruma isyan etti.

"Müslümanım diye de orada burada şehadet getirip kuranı kerimi alet etmeyin. Ben laflarımı kime gönderdiğimi onlar iyi anlıyorlar" diyerek isyan eden vatandaş, "Soydunuz soğana çevirdiniz utanmasını donumuzu da alacaksınız." ifadelerini kullandı:

"İNSANLAR ÇÖPLERDEN EKMEK TOPLUYOR"

İnsanlar çöplerden ekmek topluyor diyen vatandaş isyanını şu ifadelerle sürdürdü:

"İnsanlar sebze topluyor, meyve topluyor. Hayırdır? siz kaç para maaş alıyorsunuz, siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz, eylem mi yapalım, ortalığı ateşe mi verelim, ne yapalım? Emekliler aç aç. Emekliler çöpten topladıkları yiyecekleri evlerine götürüyor.

"12.500 LİRA VERDİK DİYE BİR DE HAVA ATIYORSUNUZ"

Utanmıyorsunuz değil mi? 12.500 lira verdik diye bir de hava atıyorsunuz sizin niye maaşınız 150 bin lira. Ben 4 senedir bir mağazadan alışveriş yapmıyorum. Lokantadan yemek yiyemiyoruz. Biz insan değil miyiz."

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