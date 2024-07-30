Ülkü Ocakları'ndan 'sokak röportajında konuşanı bulun' talimatı: Emniyet kanallarını zorlayın

Ülkü Ocakları'nın eski genel başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık 2022'de silahlı bir saldırıda hayatını kaybetmişti. Cinayetle ilgili dava süreci devam ederken, Ateş davasının sanıklarından Tolgahan Demirbaş’ın telefon görüşmeleri ve yazışmaları, bilirkişi raporlarına yansıdı.

Bu yazışmalarda Demirbaş ve Ülkü Ocakları yöneticilerinin bulunduğu WhatsApp grubunda, MHP'yi eleştiren bir vatandaşın bulunması için talimat verildiği ortaya çıktı.

15 Şubat 2021'de "Kendine muhabir" adlı hesaptan paylaşılan bir sokak röportajında, kendisini ülkücü olarak tanımlayan bir vatandaş, devlete karşı yorum yapan herkesin terörist olduğunu ifade etmiş ve özgürce fikirlerini dile getiremediğinden yakınmıştı.

Sözcü'den Fırat Fıstık'ın aktardığına göre, Demirbaş ve Ülkü Ocakları yöneticileri arasında geçen yazışmalarda, Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Ömer Şanlı, eleştirel açıklamalarda bulunan vatandaşı işaret ederek, "Bunu bulmamız lazım başkanlarım. Emniyet kanallarını zorlayın. Bunu muhakkak bulmamız lazım" şeklinde yazdı. Demirbaş, bu talebe "Emredersiniz başkanım" diye yanıt verdi.