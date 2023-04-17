Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz

Editör: Gülsüm Acıyan

Seçime az bir zaman kala, yapılan sokak röportajları nabız tutmaya devam ediyor.

"İlave TV" adlı YouTube kanalına konuşan sarıklı cübbeli bir kişi, ilginç ifadeler kullandı.

Sarıklı cübbeli kişi iktidarın bir an evvel bırakmasını beklediğini ve yorulduklarını söyledi.

"BİR AN EVVEL BIRAKMASINI BEKLİYORUZ"

Sarıklı cübbeli kişinin konuşması şöyle:

"Durum hiç iyi değil. Açık söylemek lazımsa ülkenin gidişatı olsun. Yönetenlerin bir an evvel bırakmasını bekliyoruz. Yoruldu artık bunlar yapamıyor bu işi. Erbakan hocamıza dediği gibi yani yaşlandı diyordu ya. Şimdi o daha kötü duruma getirdi ülkeyi. Yani hocamızın tırnağı dahi olamadı. Gelinen nokta ortada."

İlave Tv muhabiri vatandaşa "Ben milli görüşten geldim diyor. O ceketi çıkardı mı? Ne diyorsunuz?" diye sordu.

Vatandaş ise şöyle devam etti:

"Değil alakası yok o öncedendi. Ceketi çıkarttıktan sonra her şey değişti. Ülkenin gidişatını 96, 97 yıllarda gördü milletimiz. Ama maalesef dış güçlerin oyunuyla hocamız yıkıldı. Ve ülke Recep Tayyip Erdoğan'ın bu şekildeki dış güçlerle işbirliği ile iktidara gelmesinden dolayı da bu hale geldi ülke. Ümidimiz değişmesi ve düzelmesi. Yoksa aksi takdirde hocamızın tabiriyle 'Dövecek dizimiz kalmayacak'. O derece vahim yani ortalık."