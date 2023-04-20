Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi

Editör: Gülsüm Acıyan

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken, yapılan son anketler Millet İttifakı’nın adayı olarak belirlenen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önünde olduğunu gösteriyor.

Sosyal medyada bir sokak röportajında konuşan gencin ifadeleri gündem oldu.

"ÇIKAR ÜÇÜMÜZ YÖNETİRİZ DAHA DA İYİ YÖNETİRİZ"

Sokak röportajında konuşan gencin ifadeleri ise şöyle:

"Erdoğan hariç herkes. Kılıçdaroğlu olur, Tuncay Şanlı olur, Ajda Pekkan olur, Hakan Avcı olur kim olursa olur hiç farketmez. Bu ülke 83 milyon. Ne demek Erdoğan giderse 'Hiçbir şey olmaz, yok zorlanırız başka lider yok.' ne demek? 83 milyon. Çıkar üçümüz yönetiriz daha da iyi yönetiriz."