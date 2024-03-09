Sokak röportajında Türk polisini savunan vatandaşı polisler gözaltına aldı. 'Bu ülkenin sahibi Atatürk’tür halktır' dedi

İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde bir sokak röportajına katılan vatandaş, yerel seçimler hakkında açıklamalarda bulundu.

Yaptığı konuşmada İmamoğlu destekçisi olduğu görülen vatandaş, Türk polisinin de hakkını savunarak bu ülkenin kurucusunun ve sahibinin Atatürk olduğunu söyledi.

Röportaj sonrası araya giren sivil polisler, vatandaşı olay yerinde gözaltına aldı.

“EKREM İMAMOĞLU’NA ÇİRKİN İFTİRALARDA BULUNUP KARALAMA KAMPANYASI BAŞLATTILAR.”

Vatandaş konuştuğu röportajda şunları söyledi,”2019 Yerel Seçimleri’nde İmamoğlu sadece Binali Yıldırım ile mücadele etmedi Erdoğan’a karşı mücadele etti, AKP’li bakanlarla milletvekilleriyle mücadele etti, medya ya karşı mücadele etti. Ekrem İmamoğlu Trabzonludur sülalesi yedi ceddi Trabzonlu. Çıkıp dediler Ekrem İmamoğlu Yunan’dır Gürcü’dür, Ermeni’dir, Yahudi’dir. Ekrem İmamoğlu’na mı oy vereceksiniz, katil terörist Sisi’ye mi dediler. Çirkin iftiralarda bulunup karalama kampanyası başlattılar.”

“BU ÜLKENİN SAHİBİ KİMDİR BİLİYOR MUSUNUZ? ATATÜRK’TÜR”

"Bu ülkenin sahibi kimdir biliyor musunuz? Atatürk’tür. Çanakkale’de savaşan dedelerimizdir. Halktır, millettir. Biz 17 Bin TL asgari ücret alıyoruz benim kahraman askerim 40 Bin TL alıyor. Öğretmenler doktorlar 40 Bin TL alıyor. Milletvekilleri ise 230 Bin TL alıyor. Kahraman polislerimiz bizlerin akşam rahat uyuması için canlarından vazgeçiyorlar şehit oluyorlar. Bu adalet mi ya? Siz vatandaşın hizmetkarısınız. Nazım Hikmet’in bir sözü var “Nasıl öfkelenmem düşündükçe memleketimi çırpınıyor ayaklar altında bir avuç hergelenin” diyerek konuşmasını sonlandırdı

Vatandaş bu sözlerin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.