Emeklileri sevindirecek haberi Ali Tezel verdi 'Seçim öncesi kesin verilecek'

SGK Uzmanı Ali Tezel seçim tarihine vurgu yaparak emeklilere sevindirici bir haber verdi. Ali Tezel emeklilere yeni bir ek zam yapılacağına kesin gözü ile baktığını söyledi.

Canlı yayında gündeme ilişkin sorulara yanıt veren Ali Tezel, maaş zamlarına ilişkin yeni bir tahminde bulundu.

Milyonlarca emeklinin maaşına Ocak ayında yüzde 49,25 oranında zam yapılmıştı. SGK ve Bağ Kur emeklilerine de ek bir zam yapılarak zam oranları memur emeklilerine yapılan zam oranına eşitlenmişti. Ancak zaten düşük aylık alan SKK ve Bağ Kur emeklilerinin maaşları bu zam oranı ile de yine de memur emeklisinin maaşlarının çok gerisinde kalmıştı.

"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI AÇLIK SINIRININ ALTINDA"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücretli ve emeklilere yeni bir zam yapılmayacağını açıklasa da uzmanlar seçim öncesinde özellikle SSK ve Bağ Kur emeklilerine ek bir ödeme yapılarak maaşı çok düşük olan emeklilerin gönlünün alınacağı yönde birleşiyor. Yılların SGK Uzmanı Ali Tezel de son olarak bir açıklama yaptı.

Binlerce emeklinin maaşının açlık sınırı altında kaldığını belirten Ali Tezel, son duyumlarını da katarak 31 Mart seçimleri öncesinde emekliye ek bir zam yapılacağını söyledi.

ALİ TEZEL: KESİN GELECEK

KRT TV’de soruları yanıtlayan SGK Uzmanı Ali Tezel, emeklilere ek bir zammın 31 Mart seçimleri öncesinde kesin yapılacağını diye getirdi. Emeklilere bir fark ödemesi olacağını düşündüğünü söyleyen Ali Tezel “Emeklilere bir fark verileceğini düşünüyorum. Bunun en düşük emeklilere mi yoksa bütün emeklilere mi yapılacağını bilmiyorum, ancak 31 Mart'a kadar herkese yapılması gerekir. Her kesimin alım gücü düştü. Bu yapılmaz ise ayrımcılık olur. Sokakta, markette fiyatlar tavan yapmış durumda" diye konuştu.

Seçimler dışında hükümetin kimseye bir şey vermediğini savunan Ali Tezel bir sonraki seçimlerin 4 yıl sonra olacağını ve o tarihe kadar kimsenin biri artış beklememesi gerektiğini ve bu yüzden de bu seçim öncesi emeklilere ek ödeme yapılmasına kesin gözü ile baktığını belirtti.