Sokak röportajında uzun saçlı adamın söyledikleri herkesi mest etti

‘Ben Soruyorum’ adlı YouTube kanalının paylaştığı sokak röportajı gündem oldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Sokak röportajında uzun saçlı adamın söyledikleri herkesi mest etti

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Yayınlanan röportajda her şeyin çok iyi olduğunu söyleyen kişiye bir vatandaş, “Baban belli mi” “O zaman Mustafa Kemal Atatürk’e şükret” diye tepki gösterdi.

Yayınlanan videoda muhabirin hangi soruyu sorduğu bilinmezken, 50 yaşlarında birisi, Türkiye’de herhangi toplumsal sorunun olmadığı, herkesin telefon ve arabasının olduğunu, eskiden yemek ve çalışacak iş olmadığını, şimdi ise her şeyin olduğunu ama kimsenin şükretmediğini söyledi.

Bunun üzerine araya giren bir vatandaş, duruma tepki gösterdi ve “Bu amcam (cevap verdiği kişi) gibileri oldukça gençler nefes alamaz, bunlar üç kuruş makarnaya tamah edenlerdir” dedi.

Devamında, karşısındakinin pantolonunu göstererek, “Allah’ını seversen ya, şöyle bir göz gezdir. Yırtık pantolon” demesi üzerine “ben mutluyum” cevabı aldı.

Karşısındakinin açlıktan nefesi koktuğunu ama hala şükretmeyi söylediğini belirtmesi üzerine tartıştığı kişi “ben vatanını sevenim ama Atatürk’ün gökten indiğine inanmam” cevabı verdi.

Aldığı cevap karşısında iyice sinirlenen vatandaşın tepkisi sert oldu. Tartıştığı kişiye “Senin baban belli mi” diye sordu, “Evet, belli” cevabı alınca, o zaman “ O zaman Mustafa Kemal Atatürk’e şükret” dedi.

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