Sokak sokak ev arayan vatandaşa kötü haber geldi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sokak sokak ev arayan vatandaşa kötü haber geldi

Her yerde kiralık ev bulmaya çalışanlara kötü haber geldi. Uzmanlar önümüzdeki günlerde ev bulmanın daha da zor olacağının altını çiziyor.

Alım gücündeki büyük düşüş ve konut fiyatlarındaki artışla birlikte özellikle büyük şehirlerde ev sahibi olmak büyük bir hayal oldu. Vatandaşlar kiralık ev bulmakta bile zorlanırken İstanbul’da 20 bin liradan aşağıda kiralık ev bulmak neredeyse imkansız hale geldi.

Düğün mevsiminin gelmesi, memur atamalarının gerçekleşmesi ve üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte oluşacak yeni talep patlamasının kiralık ev bulmayı daha da zor hale getirmesi bekleniyor.

Kira sorunu özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir’de ciddi noktalara ulaştı.

Uzmanlar önümüzdeki günlerde ev bulmanın daha da zor hale gelmesini beklediklerini belirtiyor.

Ekol TV canlı yayınında konuşan İTO Gayrımenkul Komite Başkanı Hakan Akdoğan, memur atamaları ve düğünler ile birlikte kiralık ev bulma sorununun artacağına işaret etti. Akdoğan, gayrimenkulün son 4 yılda en çok kâr ettiren yatırım aracı olduğunu belirterek, alım gücünün düşmesi, yükselen enflasyon ve kredi faizlerinin artması ile daralan konut piyasasının 1-2 yıl içinde yükselişe geçeğini söyledi.

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