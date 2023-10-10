Sokakta mı kalacak bu öğrenciler Fahiş kira artışları ve yüksek yurt ücretleri nedeniyle ‘barınamıyorlar’

Yüksek enflasyonun en çok etkilediği kesimlerin başında da düşük bütçeyle geçim savaşı veren öğrenciler geliyor.

Fahiş kira artışları ve yüksek yurt ücretleri nedeniyle öğrenciler barınacak yer bulamıyor.

Üniversite öğrencilerinden oluşan Barınamıyoruz Hareketi, yaşadıkları sorunlara ilişkin rapor ile taleplerini Gençlik ve Spor Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü’ne sundu. Üniversiteliler, İl Müdürlüğü önünde bir de basın açıklaması yaptı.

Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencisi Demir Karabacak açıklamada şunlara değindi:

“YEMEKLERDEN KIL, CİVATA VE BENZERİ ŞEYLER ÇIKTI”

Biz Barınamıyoruz Hareketi olarak 2 yıl önce pandemi sonrası ülkedeki barınma krizine dikkat çekmek için sokaklarda yatarak bu sorunu görünür kılmaya çalışmıştık. Aradan 2 yıl geçti. bu geçen 2 yılda, ülkenin dört bir yanında KYK yurtlarında binlerce öğrencinin yemeğinden kıl çıktı, civata parçaları çıktı.

Yemekhanelerin yetersizliğini gördük. Yurtlarda barınma krizini çözmek için, Gençlik Spor Bakanlığı’nın yeni yurt yapmak, şöyle dursun, yurtlara ranza eklediğini gördük.

Ranzaların bir çözüm olmadığını, bunun mevcut yurtlardaki kapasitesinin arttırılmasıyla, ranzalarla, barınma alanımızın kısıtlanmasıyla, yahut yeterli olmayan binalarda daha fazla öğrencinin barındırılmasıyla çözülmeyeceğini tekrar dile getirmek için bir program oluşturduk. Programımızın ilk günü bugün.

“BİNLERCE ÖĞRENCİNİN YURTSUZ, EVSİZ KALMASI…”

Bugün İstanbul’da Gençlik ve Spor Bakanlığı İl Müdürlüğü önündeyiz, Ankara’da Gençlik Spor Bakanlığı önündeyiz ve muhataplarımıza bu ülkedeki barınma krizinin çözülebilir olduğunu anlatmak için bir Barınma Raporu’yla geldik.

Barınma Raporumuzda ülkede şu an kaç KYK yurdunda kaç kişi barınıyor, bu öğrencilerin durumu nedir, nasıl barınma şartlarına sahipler tek tek anlattık. Bu barınma sorunu çözülebilir arkadaşlar.

Ülkenin dört bir yanında, binlerce öğrencinin yurtsuz, evsiz kalması bir tercih meselesidir. Biz üniversite öğrencileri olarak bu sorunun çözülebilir olduğunu tekrardan anlatmak için bugün buradayız. Bu. sorunu çözülebilir. Ülkenin dört bir yanında yurtsuz kalan herkes, Barınamıyoruz Hareketi burada.

“ÖĞRENCİLERİN ALIM GÜCÜ YOK EDİLDİ”

Üniversite öğrencisi Dilan Tekin ise şunları söyledi:

Bu rapor, Barınamıyoruz Hareketi’nin yerel ve merkezi basından, emlak sitelerinden ve kendisine gelen ihbarlardan derlediği bilgileri birleştirerek hazırladığı bir rapordur. 2002’de burs ve kredi miktarı asgari ücretin yüzde 24’üne karşılık geliyorken bugün bu oran 11’e kadar düştü.

Şanslıysak aldığımız burslar, değilsek, almak kat be kat fazlasıyla ödemek üzere aldığımız krediler 9 yıl önce 137 dolara denk geliyorken, bugün yalnızca 67 dolara denk düşüyor. Bu da biz öğrencilerin alım gücünün nasıl yok edildiğini açıkça ortaya koyarken, bütün bu imkansızlıkların içinde biz üniversite öğrencilerinden 10’undan 9’u açıkta kalıyor.