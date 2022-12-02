Sokakta yatan cansız beden ABD'li oyuncuya ait çıktı

28 Kasım'da ABD'nin New York şehrinde bir kaldırımda ölü bulunan şahsın, Oscar ödüllü “Green Book” filminde rol alan aktör Frank Vallelonga Jr. olduğu ortaya çıktı.



Washington Times'ta yer alan habere göre New York'ta bir fabrika yakınında bulunan caddede yerde hareketsiz yatan kişiyi gören kişiler, polisi arayarak ihbarda bulundu. Ölüm nedeni belirlemeyen şahsın ünlü aktör Frank Vallelonga Jr. olduğu tespit edildi. Cesedin bulunmasından bir gün sonra 35 yaşındaki bir adam insan cesedini gizlemekle suçlandı.



Soruşturma devam ediyor.







Frank Vallelonga Jr, Oscar ödüllü “Green Book” filminde amcası Rudy Vallelonga'yı canlandırdı. Green Book filmi, babası Vallelonga'nın babası Tony Lip'in şöförlüğünü yaptığı piyanist Dr. Don Shirley ile olan hikayesini konu alıyor.