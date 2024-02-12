Söke'de düzenlenen sahte para operasyonunda 1 şahıs tutuklandı

Kaynak: İHA
Söke'de düzenlenen sahte para operasyonunda 1 şahıs tutuklandı
Aydın'ın Söke ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, edinilen bilgiye göre, bir iş yerinde sahte para ile alış-veriş yaptıkları belirlenen 2 şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda bir miktar sahte para ele geçirilirken, emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

S.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.C.S. ise mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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