Söke'de düzenlenen sahte para operasyonunda 1 şahıs tutuklandı

Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, edinilen bilgiye göre, bir iş yerinde sahte para ile alış-veriş yaptıkları belirlenen 2 şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda bir miktar sahte para ele geçirilirken, emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

S.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.C.S. ise mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.