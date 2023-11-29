Söke’de sel felaketi. Yol trafiğe kapandı, iki araç askıda kaldı

Sel sularından sürüklenen iki araç ise yol kenarında bariyerlere çarparak askıda kaldı. Olayda can kaybı veya yaralanma olmadı.

Sağanak yağış etkili oldu

Meteorolojinin sağanak yağış ve fırtına uyarısının ardından Söke ilçesinin Argavlı ve Sazlı Mahallelerinde sağanak yağış etkili oldu. Yağışla birlikte oluşan sel suları Argavlı mevkiinde Söke-Aydın karayoluna ulaşarak yolu kısmen trafiğe kapattı.

İki araç askıda kaldı

Sel sularına kapılan iki araç ise yol kenarında bariyerlere çarparak askıda kaldı. Yaşanan olayda araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri, araçları kurtarmak için çalışma başlattı.

Karayolu tekrar trafiğe açıldı

Söke Belediyesi ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından karayolu tekrar trafiğe açıldı. Yağışların önümüzdeki saatlerde de devam edeceği öğrenildi. Meteoroloji, bölgede yaşayan vatandaşları sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine karşı uyardı.