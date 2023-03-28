28 Mart 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Söke'deki kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Söke'deki kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Aydın'ın Söke ilçesinde, 11 yaşındaki bir kız çocuğunun ağır yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 23:23
Takip Et

Söke'deki kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Söke'deki kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
+
Aa
-

İsmet İnönü Caddesi'nde meydana gelen kazada, kız çocuğu yolun karşısına geçmek istediği sırada hafif ticari araç tarafından çarptı ve aracın altına savruldu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kız çocuğu, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, İsmet İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.N.B. (11) isimli kız, cadde üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinden çıktıktan sonra yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada ilçe merkezinden Yenikent yönüne hareket halinde olan M.G. yönetimindeki 48 AIR 231 plakalı hafif ticari araç 11 yaşındaki çocuğa çarptı.

Çarpmanın etkisiyle küçükkız, cadde kenarında park halindeki hafif ticari aracın altına savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri geldi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan C.N.B. hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralanan C.N.B.'nin durumun ciddi olduğu, Söke'den Aydın ADÜ Hastanesi'ne sevk edildi.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kassandra seçimin ilk turda bitip bitmeyeceğini açıkladı 
1
﻿Kassandra seçimin ilk turda bitip bitmeyeceğini açıkladı 
﻿Kassandra seçimin ilk turda bitip bitmeyeceğini açıkladı 
﻿3 anket şirketi de aynı şeyi söyledi. Seçim ilk turda mı bitecek ikinci turda mı?
2
﻿3 anket şirketi de aynı şeyi söyledi. Seçim ilk turda mı bitecek ikinci turda mı?
﻿3 anket şirketi de aynı şeyi söyledi. Seçim ilk turda mı bitecek ikinci turda mı?
﻿Emeklinin bayram ikramiyesinde yeni gelişme
3
﻿Emeklinin bayram ikramiyesinde yeni gelişme
﻿Emeklinin bayram ikramiyesinde yeni gelişme
﻿En çok radyasyon yayan telefonlar belli oldu. Bu listedeki 10 telefon sizi sağlığınızdan ediyor
4
﻿En çok radyasyon yayan telefonlar belli oldu. Bu listedeki 10 telefon sizi sağlığınızdan ediyor
﻿En çok radyasyon yayan telefonlar belli oldu. Bu listedeki 10 telefon sizi sağlığınızdan ediyor
﻿500 yıl önce kafası kesilen harem ağasının torunlarına 7.5 milyon dolarlık miras
5
﻿500 yıl önce kafası kesilen harem ağasının torunlarına 7.5 milyon dolarlık miras
﻿500 yıl önce kafası kesilen harem ağasının torunlarına 7.5 milyon dolarlık miras
﻿Bu gece gökyüzüne bakın. Müthiş bir şey olacak
6
﻿Bu gece gökyüzüne bakın. Müthiş bir şey olacak
﻿Bu gece gökyüzüne bakın. Müthiş bir şey olacak
﻿Sabah işe geldiğinde üniversiteye alınmayan rektör her şeyi açıkladı. Yüksek İhtisas Üniversitesi’ndeki işten çıkarmaların ardındaki AKP’li isimleri açıkladı
7
﻿Sabah işe geldiğinde üniversiteye alınmayan rektör her şeyi açıkladı. Yüksek İhtisas Üniversitesi’ndeki işten çıkarmaların ardındaki AKP’li isimleri açıkladı
﻿Sabah işe geldiğinde üniversiteye alınmayan rektör her şeyi açıkladı. Yüksek İhtisas Üniversitesi’ndeki işten çıkarmaların ardındaki AKP’li isimleri açıkladı
﻿4 anaokulu öğrencisi buldukları çantadaki kokaini kokladı hastanelik oldu
﻿4 anaokulu öğrencisi buldukları çantadaki kokaini kokladı hastanelik oldu
﻿4 anaokulu öğrencisi buldukları çantadaki kokaini kokladı hastanelik oldu
﻿Beton mikseri anneyi hayattan kopardı
﻿Beton mikseri anneyi hayattan kopardı
﻿Beton mikseri anneyi hayattan kopardı
﻿ Zonguldak'ta babasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü
﻿ Zonguldak'ta babasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü
﻿ Zonguldak'ta babasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü
﻿Scott McTominay İspanya'yı da yıktı
﻿Scott McTominay İspanya'yı da yıktı
﻿Scott McTominay İspanya'yı da yıktı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.