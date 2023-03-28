Söke'deki kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

İsmet İnönü Caddesi'nde meydana gelen kazada, kız çocuğu yolun karşısına geçmek istediği sırada hafif ticari araç tarafından çarptı ve aracın altına savruldu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kız çocuğu, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, İsmet İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.N.B. (11) isimli kız, cadde üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinden çıktıktan sonra yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada ilçe merkezinden Yenikent yönüne hareket halinde olan M.G. yönetimindeki 48 AIR 231 plakalı hafif ticari araç 11 yaşındaki çocuğa çarptı.

Çarpmanın etkisiyle küçükkız, cadde kenarında park halindeki hafif ticari aracın altına savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri geldi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan C.N.B. hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralanan C.N.B.'nin durumun ciddi olduğu, Söke'den Aydın ADÜ Hastanesi'ne sevk edildi.