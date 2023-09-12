Solda Osman Gazi'nin türbesini tekmeleyip poz veren Yunan komutan Sofokles. Sağda 'Keşke Yunan kazansaydı' diyen Kadir Mısıroğlu

Tarihçi Ümit Doğan sosyal medya hesabından Osman Gazi'nin türbesini tekmeledikten sonra poz veren Yunan komutan Sofokles ve "keşke Yunan kazansaydı" diyen Kadir Mısıroğlu'nu paylaşarak karşılaştırma yaptı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Solda Osman Gazi'nin türbesini tekmeleyip poz veren Yunan komutan Sofokles. Sağda 'Keşke Yunan kazansaydı' diyen Kadir Mısıroğlu

Tarihçi Ümit Doğan dün sosyal medya hesabı X'ten yayınlamış olduğu bir paylaşımda Yunan komutan Sofokles ve Kadir Mısıroğlu'nu kullandı.

Yunan ordusu Bursa’yı işgal ettiği zaman, Yüzbaşı Sofoklis'in, Osman Gazi türbesine gidip, sandukayı tekmeleyerek Osman Gazi'ye "Kalk Osman kalk, kalk da vatanını kurtar” sözlerini hatırlatan Doğan, paylaşımının hemen yanına Cumhuriyet ve Atatürk düşmanı Kadir Mısıroğlu'nu koydu.

Mısırlıoğlu da Kurtuluş Savaşı'na ilişkin “Beni tefe koyarlar ama keşke Yunan galip gelseydi. Ne hilafet yıkılırdı. Ne şeriat yıkılırdı. Ne medreseler lağvedilirdi. Ne hocalar asılırdı. Hiç biri olmazdı” ifadelerini kullanmıştı.

Doğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Solda Osman Gazi'nin türbesini tekmeledikten sonra poz veren Yunan komutan Sofokles.
Sağda keşke Yunan kazansaydı diyen Kadir Mısıroğlu.

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Doğan'ın paylaşımının altına "İkiside aynı cephede..", "Tencere kapak", Aradaki 7 farkı bulun", "Fıtrat değişmezmiş" gibi yorumlar yapıldı.

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