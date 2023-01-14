Soledar yeniden Ukrayna'nın kontrolünde

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş birinci yılına doğru giderken çatışmalar Ukrayna'nın doğusunda kalan Donbas bölgesinde yoğunlaştı. Son günlerde ise savaş Bahmut ve Soledar bölgelerinde tansiyonu yüksek bir şekilde devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Rusya'nın kontrolünü ele geçirdiğini duyurduğunu tuz kenti Soledar'ın yeniden Ukrayna güçlerine geçtiği ifade edildi.

Ukrayna'nın tuz ihtiyacının yüzde 90'ını karşılayan Soledar için açıklama yapan bölge valisi Pavlo Kirilenko, kentin kontrolünün yeniden Ukrayna tarafına geçtiğini ifade ederek şehir içinde ciddi çatışmaların devam ettiğini vurguladı. Kirilenko Bahmut ve Soledar için "savaşın en sıcak bölgesi" tanımını yaptı.

Soledar geçtiğimiz günlerde Rus güçlerinin kontrolüne geçtiği haberleriyle gündeme gelmiş ancak Ukrayna tarafı ise bunu yalanlamıştı.

Savaşın başından bu yana Rusya'ya karşı Ukrayna tarafında olan ABD'nin Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, "Bahmut ve Soledar, Rusların eline geçse de savaşın seyrinde stratejik bir etkisi olmayacak" demişti.

Kirby, ABD ve müttefiklerinin savaş devam ettiği müddetçe Ukrayna'yı destekleyeceklerinin altını çizmişti.