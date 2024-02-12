Solotürk Erzincan semalarında uçuş

Solotürk ekibi Erzincan semalarında. Erzincan'ın 106'ncı kurtuluş yıldönümü olan yarın Erzincan'da gösteri yapacak olan Türk Hava Kuvvetleri'nin tek F-16 ile gösteri yapan Solotürk ekibi deneme uçuşu yaptı. Erzincanlılar bu deneme uçuşunu ilgiyle izledi.

Erzincan semalarında gerçekleştirilen deneme uçuşunda Solotürk pilotu akrobatik bir gösteri sundu. İzleyenlerin yürekleri ağza geldi.

Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ıncı yıldönümü etkinlikleri kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'nin tek F-16 ile gösteri yapan Solotürk ekibi, 13 Şubat 2024 günü saat 12. 30’da gösteri uçuşu yapacak. Yapılacak gösteri öncesinde Solotürk ekibi tarafından gerçekleştirilen uçuş ilgiyle izlendi.