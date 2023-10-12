Editör: Erkavim Yıldırım

Temiz hava bulmak her geçen gün zorlaşıyor. Bu durum akciğer sağlığımızı tehdit ediyor ve bazı belirtilere dikkat etmemiz gerekiyor.

Peki, solunum problemlerini gösteren 5 belirti nelerdir? Akciğerleri korumak ve güçlendirmek için yapabilecekler nelerdir?

İşte tüm detaylar…

AKCİĞERLERİMİZDE BİR SORUN OLDUĞUNU ANLAMAK İÇİN BU BEŞ İŞARETİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURMALIYIZ:

Sırt, omuz ve göğüs ağrısı: Bu ağrılar akciğer kanseri gibi ciddi hastalıkların erken belirtisi olabilir.

Eğer ağrınız şiddetli, uzun süreli veya sık tekrarlıyorsa vakit kaybetmeden doktora görünmelisiniz.

Öksürük: Öksürük genellikle basit bir enfeksiyonun sonucu olabilir. Ancak kronik veya kanlı öksürük akciğer kanseri, KOAH, tüberküloz gibi hastalıkların habercisi olabilir. Öksürüğünüzün tipini ve süresini takip edin ve şüpheli durumlarda doktora danışın.

Nefes darlığı: Nefes darlığı astım, alerji, kalp yetmezliği, akciğer ödemi gibi durumların belirtisi olabilir. Nefes darlığı yaşadığınızda ortamınızı değiştirmeye, temiz hava alamaya veya egzersiz yapmaya çalışın. Nefes darlığı sık veya şiddetli ise mutlaka doktora başvurun.

Sarı gözler ve sarı cilt: Sarılık karaciğer hastalıklarının en yaygın belirtisidir. Sarılıkta cilt ve gözler sarı renge döner ve kaşıntı, iştahsızlık, bulantı gibi şikayetler görülebilir. Sarılık yaşarsanız hemen doktora gidin ve tedavi olun.

Enerji eksikliği: İşten sonra yorgun hissetmek normaldir. Ancak yorgunluğunuz dinlenmekle geçmiyorsa, öksürük, iştah kaybı, kilo kaybı gibi belirtiler de varsa altta yatan bir sağlık sorunu olabilir. Enerji eksikliği hissediyorsanız beslenmenize, uyku düzeninize ve stres seviyenize dikkat edin.

AKCİĞERLERİMİZİ KORUMAK VE GÜÇLENDİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİMİZ BAZI ŞEYLER ŞUNLARDIR:

Sigarayı bırakmak: Sigara akciğerlerimizin en büyük düşmanıdır. Sigara içmek akciğer kanseri, KOAH, bronşit gibi hastalıklara yol açar. Sigarayı bırakmak akciğerlerimizin kendini onarmasına ve temizlenmesine yardımcı olur.

Sağlıklı beslenmek: Akciğer sağlığı için bol su içmek, antioksidan içeren meyve ve sebze tüketmek, lifli gıdalar almak önemlidir. Ayrıca kızartma, yağlı ve işlenmiş gıdalardan uzak durmak da akciğerlerimizi rahatlatır.

Egzersiz yapmak: Egzersiz yapmak akciğer kapasitemizi artırır, solunum kaslarımızı güçlendirir ve oksijen alımımızı iyileştirir. Egzersiz yaparken nefes tekniklerine dikkat etmek ve doğru ritmi yakalamak da önemlidir.

Ortamımızı tozdan uzak tutmak: Tozlar akciğerlerimize zarar verebilir ve astım, alerji, bronşit gibi hastalıkları tetikleyebilir. Bu nedenle yaşadığımız ve çalıştığımız ortamları sık sık havalandırmalı ve temizlemeliyiz. Doğal temizlik ürünleri kullanmak ve toz tutan eşyalardan kurtulmak da faydalı olabilir.